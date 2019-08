Alain Delon è stato colpito da un'emorragia cerebrale "lieve" qualche settimana fa e attualmente si sta riprendendo in una clinica svizzera. "Le sue condizioni si sono stabilizzate" ha detto il figlio Anthony Delon alla stampa francese spiegando che il padre, 83 anni, "è stato operato nell'ospedale parigino Pitié-Salpétriere, dove ha trascorso tre settimane in terapia intensiva". Anthony Delon ha poi precisato che prima del ritiro in Svizzera l’attore e regista è stato "operato all'ospedale universitario di Parigi Pitié-Salpêtrière, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva”.

Alain Delon colpito da emorragia cerebrale: come sta oggi

“Tutta la famiglia si è alternata al suo capezzale, mio fratello, mia sorella e mia madre Nathalie", ha spiegato ancora il figlio di Alain Delon, Antony: "Le sue funzioni vitali sono perfette e le sue condizioni stabilizzate. E’ tornato in Svizzera e risiede tranquillamente in una clinica".

Nelle ultime settimane, diverse riviste di gossip, tra cui Closer e Voici, avevano affermato che l'attore aveva avuto un ictus e un'emorragia cerebrale. A metà giugno, l'entourage professionale di Alain Delon aveva comunicato che l'attore era stato ricoverato all'ospedale americano di Neuilly "per vertigini e apparentemente lievi mal di testa".

Oggi la conferma di quanto accaduto e la rassicurazione sulle condizioni di salute dell’attore e regista 83enne che, lo scorso aprile, ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera a Cannes dalle mani di sua figlia Anouchka.