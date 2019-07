Dopo Cucchi un film su Giulio Regeni: il desiderio di Alessandro Borghi

Ha portato sul grande schermo la storia di Stefano Cucchi con il film Sulla mia pelle, e ora Alessandro Borghi vorrebbe portare anche quella di Giulio Regeni. Ma è difficile e non trova nessuno disposto a produrlo.

“Voglio fare un film sulla vicenda di Giulio Regeni perché non mi va giù. Giulio lo hanno fatto sparire e nessuno se ne assume la responsabilità in nome della diplomazia. Ma la diplomazia va meritata”, ha detto l’attore romano all’Ischia Film Festival che proprio ieri si è concluso. Premiato con il David di Donatello e il Nastro speciale per il film su Stefano Cucchi, Alessandro Borghi intervistato da Boris Sollazzo ha raccontato dei suoi prossimi progetti tra cui una storia che ricorda la Sea Watch. “Non posso entrare nei dettagli -ha detto l’attore -. Ma per esempio quello che è successo con la Sea Watch è situazione identica a un fatto accaduto durante la seconda guerra mondiale e su cui sto lavorando”.

Borghi ha poi ricordato il compianto Claudio Caligari con cui ha girato il film Non essere cattivo dicendo che incrociarlo per gli ultimi sei mesi della sua vita “è stata una benedizione”.

Borghi si augura che qualcuno produca un film su Regeni

L’attore spera di trovare qualcuno che sia disposto a produrre un film sul caso Regeni: “Ho girato tanti produttori, ho anche detto che sono disposti a produrlo io stesso, ma ho trovato una situazione difficile, almeno in questo momento. Ma abbiamo già dimostrato quale può essere la forza del cinema e sono sicuro che ci saranno tante altre persone che proveranno a raccontare queste storie. Non c'è niente con il potere di empatia immenso del cinema e può raccontare la verità".