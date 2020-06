Alessandro Gassman, una poesia in ricordo del padre Vittorio: “Quando dormivo sul tuo petto...”

Il 29 giugno 2000 il cinema italiano diceva addio a Vittorio Gassmann, tra i più grandi attori del secolo scorso indimenticabile protagonista della nostra storia. A vent’anni esatti dalla sua scomparsa, Alessandro Gassmann, figlio che l’attore ebbe da Juliette Mayniel, ha voluto ricordarlo sui social con una foto in bianco e nero che cattura un’intensa espressione del padre e una poesia inedita scritta per lui dal titolo “Le montagne russe”.

“Ai padri che non ci sono più”, è la dedica scritta a corredo del video che passa in rassegna le immagini più significative dell’attore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano scomparso a Roma all’età di 77 anni mentre la voce di Gassmann figlio recita i toccanti versi a lui dedicati, proprio come la didascalia che, accanto all’immagine, ne ricorda l’anniversario: “Com'è lui nessuno... Vent'anni senza Vittorio Gassmann. 29-6-2000”.

“Le montagne russe”, la poesia inedita di Alessandro al padre Vittorio Gassmann

Di seguito, il testo della toccante poesia inedita ‘Le montagne russe’ scritta da Alessandro Gassmann al padre Vittorio.

“Quando dormivo sul tuo petto

quando dormivo sul tuo petto sognavo le montagne russe.



Il flusso lento e dolce del tuo respiro

sembrava un volo morbido e per me bambino era questa la misura di quell’andare su e giù.



Era un sonno profondo, era un sonno sicuro,

nulla poteva accadere sdraiato su quel gigante tranquillo.



Con gli anni mi ritrovai a stringerti con gli occhi da adulto

e ti ritrovai smagrito, spaventato.

Con gli sguardi ormai diversi ci ritrovammo abbracciati.



E tu ora addormentato sul mio petto…

Chissà se quella volta trovasti conforto

e nel mio respiro profondo

una tregua alle tue paure.“

(Qui il testo completo del testo della poesia recitata da Alessandro Gassmann)