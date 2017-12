Alessio Boni e le avances del famoso produttore, l'incontro nel suo studio

A dire la sua sulla spinosa vicenda delle molestie sessuali nel cinema anche Alessio Boni. L'attore, protagonista nelle scorse settimane della fiction di Rai 1 "La strada di casa", rivela per la prima volta in un'intervista al Corriere della Sera un episodio accaduto agli inizi della sua carriera.

"Un potentissimo produttore americano, di cui non rivelerò il nome neanche sotto tortura, venne a Roma, all'Accademia d'Arte drammatica dove stavo studiando da attore per farci fare dei provini - racconta Boni - Non si trattava semplicemente del possibile ingaggio per un ruolo cinematografico, era molto di più. Questo signore cercava un giovane attore, che conoscesse l'inglese ma mantenesse l'accento italiano, per creare una nuova star hollywoodiana".

Un'occasione da non perdere, che l'allora giovanissimo Alessio Boni colse al volo: "Fui scelto e venni concovato a Los Angeles. Ricordo che preparai grandi valigie con tutto l'occorrente e, quando partii, salutai i miei genitori e poi gli amici, i colleghi, per un viaggio senza ritorno. Ero convinto che sarei rimasto molto a lungo negli Stati Uniti, era la mia grande occasione, la svolta tanto agognata. Pensavo che la mia vita sarebbe definitivamente cambiata". Poi la delusione cocente: "Mi sistemai in hotel, per una settimana aspettai la chiamata del produttore, che sapevo sposato con tre figli. Finalmente arriva il giorno fatidico dell'incontro nel suo studio: lui mi propina un bel discorso, mi fa credere che avrebbe fatto di me un astro del cinema, ma c'era una contropartita. Il produttore prese il via con evidenti avances sessuali. Mi ritrassi, lo salutai e chiusi dietro di me, per sempre, quella porta. Quindi me ne tornai, con le pive nel sacco, a casa".

Nessun compromesso. E la pensa ancora così l'attore, che nel corso degli anni è riuscito a dimostrare il suo grande talento: "Le molestie esistono, ma basta saper dire di no. Io non mi sono mai piegato ai compromessi di nessun genere per lavorare con questo o con quel regista, figuriamoci se potevo accettare la proposta erotica di quel signore. Ho troppo rispetto di me stesso, è una questione di dignità che mi ha sempre accompagnato nella mia strada professionale".