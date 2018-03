Cosa c’è da sapere su “Ammore e malavita”, film vincitore ai David di Donatello

È stata Napoli la vera protagonista dei David di Donatello 2018. Diversi i film con la città partenopea e gli autori napoletani protagonisti. Il premio per il miglior film è andato ad “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros. Cinque le statuette ottenute.

Il film nato ed ambientato a Napoli con protagonisti Carlo Buccirosso e Gianpaolo Morelli, ha ottenuto anche il premio per la miglior attrice non protagonista: Claudia Gerini. Altri tre David sono stati vinti dalla pellicola: migliori musicisti Pivio ed Aldo De Scalzi, miglior canzone “Bang”, scritta da Nelson ed interpretata da Franco Ricciardi, e miglior costumista da Daniela Salernitano ex aequo con Massimo Cantini.

"Ammore e malavita", trama

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo.

Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere.

Nessuno può fermare l’amore.

Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.