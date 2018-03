Paura per Arnold Schwarzenegger, l'attore operato d'urgenza

Paura per Arnold Schwarzenegger. Il noto attore statunitiense, 70 anni, sarebbe stato operato d'urgenza al cuore dopo che un intervento di sostituzione del catetere non è andato a buon fine.

A riportare il fatto TMZ. Il famoso sito scandalistico americano, solitamente attendibile, fa sapere che l'operazione sarebbe avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e che sarebbe durata diverse ore. La notizia non è stata ancora confermata da fonti ufficiali. Le condizioni del paziente sarebbero stabili.

Questa non è la prima volta che Arnold va sotto i ferri per un intervento al cuore. E' successo già nel 1997, a causa della sosituzione della valvola aortica. All'epoca i medici non avevano ritenuto che la procedura fosse urgentemente necessaria, ma Arnold decise di farlo dal momento che era ancora giovane. L'artista aveva inoltre voluto precisare che la condizione era congenita e che non aveva nulla a che fare con l'assunzione di steroidi.