Paura per Arnold Schwarzenegger, l'attore rompe il silenzio dopo l'intervento

Arnold Schwarzenegger sta meglio. Dopo la delicata operazione chirurgica al cuore subita l’ex governatore della California è ricoverato all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

“Il governatore Schwarzenegger è stato sottoposto ad una procedura programmata al Cedars-Sinai per rimpiazzare una valvola che, originariamente, era stata impiantata a causa di un difetto cardiaco nel 1997” ha scritto su Twitter il suo portavoce Daniel Ketchell. “La prima valvola non doveva essere permanente ed è durata molto più tempo di quanto si pensasse, dunque ha scelto di rimpiazzarla ieri attraverso un’operazione meno invasiva. Durante questa procedura, il team medico si è preparato anche per intervenire a cuore aperto, come spesso accade nel caso in cui la procedura attraverso il catetere non potesse essere portata avanti”.

Le sue prime parole, al risveglio, sono state: “Sono tornato e sto bene”.