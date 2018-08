Cinema, George Clooney è l’attore più pagato del 2018: le cifre da capogiro

George Clooney è l’attore più pagato nel 2018 secondo l’annuale classifica pubblicata da Forbes che va dall’1 giugno 2017 all’1 giugno 2018. Clooney ha incassato 239 milioni di dollari. Alle sue spalle con 124 milioni di dollari Dwayne ‘The Rock’ Johnson, l’ex campione di wrestling divenuto una star di Hollywood. Sul gradino più basso del podio Robert Downey Jr con 81 milioni di dollari.

Forbes tiene in considerazione non solo i guadagni cinematografici ma anche quelli extra e Clooney quest’anno ha beneficiato della vendita della compagnia di tequila Casamigos a Diageo per 700 milioni di dollari. Per Dwayne Johnson fondamentali gli introiti derivanti dal successo di “Jumanji: Welcome to the Jungle” che ha incassato oltre 940 milioni di dollari globalmente, diventando il quinto maggiore incasso del 2017 e il quarantaduesimo di tutti i tempi. Robert Downey Jr è stato protagonista di Spider-Man: Homecoming di Jon Watts e Avengers: Infinity War.