E' morta Heather Menzies, star di "Tutti insieme appassionatamente"

Lutto nel mondo del cinema. A 68 anni è morta Heather Menzies, l'attrice canadese conosciuta per aver recitato il ruolo di Louisa Von Trapp al fianco di Julie Andrews e Christopher Plummer nel film iconico The Sound Of Music (Tutti insieme appassionatamente). Secondo quanto riferio dal figlio Ryan Urich alla rivista Variety, all'attrice era stato diagnosticato poco pù di un mese fa un tumore al cervello.

Menzies ha esordito a Hollywwod a soli 13 anni e a 16 anni ha raggiunto il successo grazie a Tutti insieme appassionatamente, musical diretto da Robert Wise, premiato con cinque Oscar, ispirato a La famiglia Trapp, romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp. Poi Hawaii diretto da George Roy Hill (1966), Uffa papà quanto rompi! (1968), Kobra con la regia di Bernard L. Kowalski (1973), Piranha con la regia di Joe Dante (1978), Love Boat e molti altre pellicole. Negli ultimi anni si dedicava con cura alla Robert Urich Foundation, una fondazione per la lotta e la prevenzione del cancro, fondata da lei stessa a seguito della morte del marito, l'attore Robert Urich, scomparso proprio per un tumore alle ossa. La coppia è stata sposata dal 1979 al 2002. Heather lascia tre figli e due nipoti.