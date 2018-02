Cinema e amore, la 'carrellata' di baci rubati in ascensore

L'ascensore non è soltanto un mezzo per spostarsi tra un piano e l'altro di un palazzo. Nella storia del cinema è stato teatro di baci rubati, sguardi accattivanti e scende di passione tra coppie ufficiali e non. Da Top Gun a 50 sfumature di grigio, sono moltissimi i film in cui l'elevetator (come si dice in inglese) è una romantica alcova.

Un modo singolare per celebrare il giorno degli innamorati, pensato da Thyssenkrupp Elevator che ha realizzato un collage delle 10 migliori scene d'amore cinematografiche, che si sono "consumate" proprio dentro un ascensore.

Attenzione ai falsi miti, dal 1999 non esiste più, per legge, il pulsante "stop", quindi bisogna sbrigarsi: il bacio è sempre più "rubato".