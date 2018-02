Bafta 2018, tutti i vincitori degli Oscar inglesi

I Bafta, i British Academy Film Awards che ogni anno a Londra premiano i protagonisti dei film più importanti del mondo, sono stati consegnati domenica sera alla Royal Albert Hall di Londra.

A fare la parte del leone tra i premiati è stato ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’. Il film scritto e diretto da Martin McDonagh, con protagonisti Frances McDormand e Woody Harrelson, si è portato a casa ben cinque premi: miglior film, miglior film inglese e miglior sceneggiatura originale.

Frances McDormand ha portato a casa anche il premio come migliore attrice protagonista.

Il riconoscimento per il miglior attore è andato a Gary Oldman per il ruolo di Winston Churchill, che ha fruttato a ‘L’ora più buia’ anche il miglior make up.

Miglior regia a Guillermo Del Toro per ‘La forma dell’acqua’ arrivato a Londra con 12 candidature. Premi anche per la miglior colonna sonora al compositore Alexandre Desplat e per la miglior scenografia originale.

Gloria anche per Luca Guadagnino e il suo ‘Chiamami col tuo nome’ che si è aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon biglietto di presentazione in vista degli Oscar del 4 marzo ai quali si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a Sufjan Stevens per la sua Mistery of Love.

Ai Bafta 2018 le donne vestono di nero, ma Kate Middleton non può: ecco perché

Sul red carpet degli Oscar inglesi le attrici che hanno sfilato sul tappeto rosso al Royal Albert Hall di Londra hanno indossato abiti neri per sostenere il movimento nato sulle denunce delle molestie sessuali, Times Up.

In abito verde scuro si è presentata, invece, Kate Middleton, accompagnata dal principe William, una scelta, si pensa, fatta per non assumere posizioni politiche.