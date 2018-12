Nuovo Cinema Paradiso, oggi il "piccolo" Totò ha un ristorante

Un film indimenticabile "Nuovo Cinema Paradiso" - Premio Oscar nel 1990 - così come indimenticabile è il suo piccolo protagonista, Totò, inseparabile amico di Alfredo (interpretato da Philippe Noiret), il proiezionista del piccolo teatro del paesino siciliano in cui vivono.

Oggi quel bambino, Salvatore Cascio, è diventato un uomo, ma l'amore per la sua Sicilia è sempre lo stesso, così come quello per il cinema, anche se la sua carriera di attore è finita negli anni '90. Un altro film con Adriano Celentano, "Jackpot", e poi titoli di coda.

Fa il ristoratore e ricorda con emozione quel periodo, ancora vivo in lui. "Ho un ristorante in Sicilia con i miei genitori - ha raccontato in un'intervista a Leggo - Sono tanti i turisti che vengono a trovarmi". Il cinema non è più il suo sogno, anche se a qualcuno non direbbe di no: "Amo le commedie, mi piacerebbe lavorare con Pieraccioni o Salemme".

"Sogno di avere una famiglia tutta mia - ha spiegato - stare bene con le persone a cui voglio bene. Il mio obiettivo non è mai stato Hollywood". E su Tornatore ricorda: "Riusciva a tirare fuori il meglio di me. Anche se ero un bambino, mi responsabilizzava, si arrabbiava anche davanti a tutti quando facevo i capricci, ma poi mi coccolava. Insieme a mio padre, è stato l'unico ad avermi capito veramente".