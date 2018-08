Ben Affleck ricoverato per dipendenza dall’alcol, con lui l'ex moglie Jennifer Garner

Ben Affleck è entrato in rehab per disintossicarsi dall’alcol. Una vera e propria dipendenza quella dell’attore che negli ultimi giorni era stato fotografato fuori dalla sua casa di Los Angeles mentre riceveva delle casse di alcolici. A spingerlo verso questa soluzione la moglie, Jennifer Garner, che si è accorta di questi comportamenti e ha accompagnato personalmente Affleck in rehab.

L’attore negli ultimi mesi aveva anche vissuto una scappatella con Shauna Sexton, modella di Playboy con la quale aveva festeggiato l’ultimo compleanno. Ed è stata proprio la Sexton a raccontare che Affleck sarebbe affetto da dipendenza da whisky. La relazione sentimentale tra Affleck e Jennifer Garner si è raffreddata da tempo ma “la sua preoccupazione al momento – scrive People – non riguarda chi stia frequentando. Ciò che la preoccupa è la sua sobrietà e se può contare su di lui per la co-genitorialità”. I due sono stati insieme dieci anni ed hanno tre figli, Violet, Seraphina e Samuel. Ovvio che la Garner voglia per loro la stessa stabilità di sempre. “Non lo lascerò finché non sarà sobrio”, aveva detto di recente parlando dell’attore.