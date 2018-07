Lenzuola per coprirlo, poi in ospedale con l'elisoccorso: Benigni ricoverato di nuovo

Per Roberto Benigni le cure successive all’incidente in barca in Sardegna dello scorso 24 luglio proseguiranno presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Il 65enne premio Oscar ha lasciato il reparto di ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari nella struttura ospedaliera del capoluogo lombardo.

Come raccontato da Ansa, Roberto Benigni è poi arrivato all'aeroporto di Alghero a bordo di un'ambulanza.

L'attore e regista era completamente coperto da un lenzuolo verde e protetto dal personale sanitario e paramedico che hanno creato una sorta di cordone di protezione con delle grandi lenzuola bianche che lo hanno reso praticamente invisibile.

Attraverso il varco doganale è stato accompagnato sin dentro l'Air Jet 45 che è decollato alle 21.57 alla volta dell'aeroporto di Milano Linate. Da lì, il trasferimento all'ospedale San Raffaele per proseguire il programma di recupero necessario per via dell'incidente nautico di cui è stato vittima martedì scorso nella di La Maddalena, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla moglie.

L’incidente di Roberto Benigni

Come spiega Milano Today, l’incidente è avvenuto mentre il comico toscano si trovava su un gommone a La Maddalena insieme alla moglie Nicoletta Baschi e alcuni amici, dove era caduto e aveva battuto violentemente la schiena, sembra incrinandosi una vertebra.

L'attore, una volta in porto, era stato soccorso dal 118 e trasportato ad Alghero in elicottero. I dottori avevano fatto sapere che le sue condizioni erano buone e che in pochi giorni sarebbero arrivate le dimissioni.