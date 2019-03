Bentornato Presidente, Claudio Bisio: "Sono un premier cretino tra due vice litiganti"

"In 'Bentornato Presidente' ne vedremo delle belle, l'altra volta era tutto un po' soft". A parlare così è Claudio Bisio che, ospite della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', ha raccontato alcuni aspetti del suo nuovo film, che sarà nelle sale il 28 marzo.

La scorsa volta, in 'Benvenuto Presidente!', diventava quasi inconsapevolmente presidente della Repubblica, stavolta in 'Bentornato Presidente' diventerà premier: "Adesso avrò due viceministri importanti. Vi dico solo che c'è una scena in cui i vicepresidenti mi dicono cosa devo fare con l'auricolare. Ma io me lo tolgo e dico la mia".

"Quindi lei avrà due vicepresidenti: ricorda vagamente il nostro governo", ricordano i conduttori. E Bisio: "No, è una cosa di totale fantasia. Uno è del partito dei guerrieri e l'altro è del partito dei candidi" ma "il problema è che tutti e due vorrebbero fare il presidente del Consiglio, litigano, non trovano l'accordo e alla fine trovano un cretino - ha scherzato Bisio - che sono io".

Bentornato Presidente, la trama

Questa volta, nel sequel di 'Benvenuto Presidente!' alla regia ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Il protagonista Peppino di fronte a una crisi di Governo viene chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Vessato, come sembra, da due politici che ricordano qualcuno che ben conosciamo. Nel cast, accanto a Bisio, questa volta ci sono Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi, Massimo Popolizio