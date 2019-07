Biondo diventa attore, che talento sul set

"Mi viene spontaneo recitare e dicono tutti che ci riesco bene, forse anche merito dell'esperienza ad Amici che mi ha abituato a stare davanti alle telecamere", così sul set romano di "Siamo solo piatti spaiati" - cortometraggio firmato dal giovane regista Mattia Riccio e in uscita a settembre - Biondo ci racconta la sua prima esperienza come attore.

A ogni ciak il rapper dà il meglio di sé, troupe e colleghi confermano: "E' davvero bravo, perfetto per il personaggio". Davide - questo il nome del protagonista interpretato da Biondo - è un adolescente come tanti: frequenta il liceo, si diverte con gli amici e discute con i genitori, fino a quando una "ragazzata" stravolge la sua vita e lo catapulta in un mondo sconosciuto ma soprattutto difficile. Inserito in una comunità per minori, incontra ragazzi molto diversi da lui e si scontra con problematiche lontane dalla sua quotidianità. Solo l'incontro con l'educatore Andrea - interpretato da Fabio Massenzi - gli permetterà di non perdersi.

"Siamo solo piatti spaiati" - tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro Curti e prodotto da Cinzia Tocci e C1V Film - è una finestra sull'adolescenza, sul difficile mestiere di diventare adulti, ma anche un viaggio nei rapporti familiari e umani. Nel corto, infatti, anche la figura dell'adulto viene messa in discussione attraverso la figura del papà di Davide, interpretato da Massimiliano Vado.

Buona la prima per Biondo, che non dice no alla possibilità di continuare a recitare anche in futuro. Al primo posto, però, ci sarà sempre la musica.

Nella foto sopra Mattia Riccio con Biondo, Fabio Massenzi e Massimiliano Vado durante una pausa. Sotto i due protagonisti con il regista