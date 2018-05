Boldi-De Sica, "Amici come prima": insieme nel cinepanettone

Ritorno di fiamma per Massimo Boldi e Christian De Sica, che si ritrovano sul set dopo anni di separazione artistica. La storica coppia della commedia italiana torna insieme per un cinepanettone dal titolo particolarmente significativo, "Amici come prima". I due attori simbolo della commedia di Natale sono pronti per sbancare ancora una volta i botteghini.

La regia del film è dello stesso De Sica, entusiasta di recitare di nuovo accanto a Boldi. La coppia comica ha iniziato il suo ventennale sodalizio nel 1986 con il film "Yuppies - I giovani di successo", fino all'ultima uscita nel 2005 con "Natale a Miami".