Boldi-De Sica trionfano in sala a Natale

La coppia Massimo Boldi e Cristian De Sica torna e trionfa in sala nel giorno di Natale. "Amici come prima", il film prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa che lo distribuisce con oltre 500 copie, ha incassato ieri 1.334.557 euro, doppiando anche il tradizionale family "Il ritorno di Mary Poppins", la cui media copia è stata di 1.363 euro per un totale di 138.360 presenze, contro la media copia di 2.724 euro e un totale di 180.609 presenze per la pellicola di Boldi e De Sica.

"Amici come prima" nella prima settimana di programmazione (è in sala dal 19 dicembre scorso) ha incassato 3.214.901 euro.