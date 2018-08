Brizzi verso il risarcimento, a scagionarlo alcuni messaggi inviati dalle ragazze

E' la fine di un incubo per Fausto Brizzi, denunciato da tre donne e indagato per violenza sessuale. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e ora i suoi legali fanno sapere di voler procedere con la richiesta di risarcimento danni. Nessuna azione penale, come riporta il Corriere della Sera, ma sarà il Tribunale civile il prossimo step di questa vicenda.

Le giovani attrici hanno accusato il regista di "Notte prima degli esami" e altri titoli cult della commedia italiana di averle invitate nel suo loft per un provino e obbligate a subire atti sessuali, ma a scagionarlo sarebbero proprio alcuni messaggi inviati dalle stesse ragazze dopo gli incontri. "Che belle sensazioni ho avuto" avrebbe scritto una di loro a Brizzi - come riporta sempre il Corriere - e anche gli altri sms non lascerebbero spazio a dubbi sulla reciprocità dei rapporti, smontando ogni accusa.

Adesso la parola spetta al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere in merito alla proposta di archiviazione. Dallo staff di Fausto Brizzi avvertono: "D'ora in poi sarà tolleranza zero nei confronti di chi riproporrà insinuazioni o allusioni in ordine a presunte molestie sessuali da parte del regista".