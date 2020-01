Bruno Arena compie 63 anni e torna al cinema: l’annuncio sui social

Un compleanno da ricordare quello che Bruno Arena ha festeggiato lo scorso 12 gennaio, sia per l’immancabile affetto con cui i famigliari lo hanno celebrato a dovere, sia per l’annuncio ufficiale del suo ritorno sulle scene nel film ‘Uno di noi’ interpretato da suo figlio Gianluca Arena.

Il comico è lontano dalla tv dal 2013, quando fu colpito da un aneurisma cerebrale durante la registrazione di una puntata di Zelig a cui partecipava in coppia con il compagno Max Cavallari del duo ‘I fichi d’India’. Adesso la bellissima notizia, riportata a corredo della foto pubblicata sulla pagina Facebook del film attualmente in lavorazione. "Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici! Ma quest'anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film ‘Uno di noi’. Grazie a Sheila Capriolo per le foto nelle quali sono ritratti anche Rosy Arena e Gianluca Arena", si legge nella didascalia.

Ancora poche sono le informazioni disponibili in merito alla pellicola che dovrebbe uscire a gennaio 2021. Quello che si sa è che le riprese inizieranno nell'estate 2020, come annunciato dallo stesso Gianluca Arena a inizio dicembre all'evento Music & Comedy for Peba Onlus, ed è una commedia d'azione, prodotta da ADE Production & Associated Producers, il cui resto del cast è ancora in via di definizione. La regia è di Heinrich Werschinewa, mentre la sceneggiatura è scritta da Sasha Dertim, Michael Worahin e Heinrich Werschinewa. Ancora in definizione il cast.

Come sta Bruno Arena dei Fichi D'India

Era il 2013 quando Bruno Arena è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata del programma Zelig, dove partecipava insieme all’amico e collega Max Cavallari. Da allora per lui è iniziato un lento recupero sempre circondato dall’affetto della famiglia, dall’amore della moglie Rosy e del figlio, e dalle tante dimostrazioni di affetto da parte dei fan che non lo hanno mai dimenticato.