Bud Spencer, la sua vita diventerà un film

Al momento si sta lavorando alla sceneggiatura che ripercorrerà la vita di Bud Spencer, scomparso il 27 giugno 2016, prima del suo debutto nel mondo dello spettacolo, poi si darà il via alla realizzazione del film che racconterà la vita del grande attore: Giuseppe Pedersoli, figlio di Carlo Pedersoli (vero nome di Bud Spencer) lo ha annunciato durante la cerimonia d’apertura del Terni Pop Film Fest (Tpff), Festival del Cinema Popolare che ha voluto inaugurare la manifestazione ricordando uno dei volti più simbolici del cinema popolare.

Ospiti della serata, oltre a Giuseppe Pedersoli, l'altra figlia di Bud Spencer, Diamante, e il nipote Alessandro Pedersoli, che hanno raccontato non solo alcuni episodi curiosi della carriera del grande attore napoletano, ma anche e soprattutto il lato umano di “Papà e nonno Bud”.

“Non potevamo non cominciare con lui - hanno spiegato i direttori artistici Simone Isola e Antonio Valerio Spera - visto che i suoi film hanno segnato quattro generazioni”.

La filmografia dell’artista, infatti, ha saputo travalicare i confini nazionali, rendendo la figura di Bud Spencer una vera e propria icona scolpita nel tempo: “Per noi è quasi come non se ne fosse mai andato - ha spiegato Giuseppe Pedersoli - abbiamo riscontrato, anche aprendo una pagina Facebook in suo ricordo, come la gente da tutto il mondo lo senta come uno di famiglia. Lui diceva sempre di non essere un attore, dopo molti anni ho capito il senso di quella frase. Lui sul set non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella vita”. “Nostro padre usciva dallo schermo” – ha continuato Diamante Pedersoli – “con la sua simpatia, la sua passione, aveva sempre un sorriso per tutti”.