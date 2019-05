Cannes 2019, i film favoriti per la vittoria della Palma d’Oro

Cannes 2019, la 72esima edizione del Festival cinematografico sta per avere il suo vincitore. Secondo il daily cinematografo.it, è molto difficile prevedere il palmares sul quale, però, come da consuetudine, si azzarda qualche previsione per la vittoria dell’ambita Palma d’Oro.

La giuria quest’anno è presieduta da Iñárritu e composta, tra gli altri, anche dalla nostra Alice Rohrwacher. Come riporta Adnkronos, i titoli che hanno messo d’accordo più o meno tutti, giurati e pubblico, sono 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodóvar (che non ha mai vinto la Palma d’Oro), 'The Wild Goose Lake' di Diao Yinan (che con il suo film precedente, nel 2014, vinse l’Orso d’Oro a Berlino), 'Il traditore' di Marco Bellocchio (per la settima volta in concorso, finora rimasto sempre a mani vuote) e 'Parasite' di Bong Joon-Ho (che due anni fa presentò il dimenticabile 'Okja', tra gli ultimi film Netflix ospitati sulla Croisette).

Sempre secondo Adnkronos, 'A Hidden Life' di Terrence Malick potrebbe essere l’indiziato numero uno per la vittoria finale. Ma in orbita premio non può essere lasciato fuori neanche il vero 'padrone' di questo Festival, ovvero Quentin Tarantino: il suo 'Once Upon a Time in Hollywood' (accolto in maniera non omogenea dagli addetti ai lavori) è stato il vero e proprio 'riempipista' di questa edizione della kermesse. Il 25° anniversario della Palma d’Oro vinta con Pulp Fiction influirà in qualche modo? O è più facile ipotizzare una doppia Palma per i due interpreti protagonisti, Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, assicurando così alla cerimonia di premiazione anche la sua giusta dose di glamour?

Altra questione, sempre attuale e abbastanza controversa, relativa al gender gap: tra le quattro registe in concorso (Sciamma, Diop, Hausner e Triet, quest’ultima chiuderà la gara questa sera con 'Sibyl') ad oggi l’unica che potrebbe entrare in palmares potrebbe essere la prima, Céline Sciamma, con 'Portrait de la jeune fille en feu', film che potrebbe anche vedere premiate le due protagoniste femminili (Noémie Merlant e Adèle Haenel).

Tra gli altri titoli in orbita premio, anche 'La gomera' di Corneliu Porumboiu e 'Roubaix, une lumière' di Arnaud Desplechin. In concorso, anche i fratelli Dardenne con 'Le jeune Ahmed' e Ken Loach con 'Sorry We Missed You': tanto i primi quanto il secondo fanno parte del ristretto novero dei registi ad aver vinto già due volte la Palma d’Oro (insieme a Michael Haneke e Francis Ford Coppola). Resteranno a bocca asciutta?