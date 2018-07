Carlo Vanzina, in centinaia a Roma per i funerali: Berlusconi e De Sica in prima fila

Una folla commossa a Roma per l'ultimo saluto a Carlo Vanzina, scomparso domenica a 67 anni. Ai funerali del regista, che si sono svolti stamattina nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, c'era tutto il mondo del cinema italiano, ma anche la tv e la politica. In prima fila anche Silvio Berlusconi.

Tra i primi ad arrivare, il fratello Enrico, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, Aurelio De Laurenis, Pupi Avati, Jerry Calà, Renzo Arbore, Valeria Marini, Sabrina Impacciatore, Maurizio Mattioli, Ricky Tognazzi, Simona Izzo e il compagno di viaggio di tanti film di Natale, i cinepanettoni come amava chiamarli la critica, Christian De Sica. E poi ancora Gianni Letta, Marianna Madia, Maurizio Gasparri, Pierferdinando Casini, Fiorello e il ct della Nazionale Roberto Mancini. A celebrare la cerimonia due sacerdoti, tra cui Don Andrea che ha seguito Carlo Vanzina negli ultimi anni di malattia. Durante la messa hanno risuonato le musiche di Mendelson e Rossini e a concludere il sottofondo di Gino Paoli con "Sapore di sale", colonna sonora di uno dei suoi più grandi successi cinematografici.

Tra i presenti anche Carlo Verdone che all'ingresso ha ricordato Vanzina come "un grande maestro che ha raccontato come nessuno gli anni 80". Tra le attrici presenti anche Elena Sofia Ricci e Barbara De Rossi.

Lacrime e applausi per il feretro di Carlo Vanzina all'uscita della basilica. Tra i primi a uscire smarcando i giornalisti con volto tirato, Christian De Sica, e subito dopo Massimo Boldi. Fuori la basilica ad uscire quasi in contemporanea con il feretro anche Silvio Berlusconi che parlando di Vanzina ha ricordato di essere stato un suo grande amico: "Ho visto tutti i suoi film, non lo dimenticheremo mai".

Tra i presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malago', e Luca Cordero di Montezemolo. Ultimo ad uscire accompagnato dall'applauso dei presenti il fratello e regista Enrico, visibilmente commosso. Sulla bara di Vanzina, diretta verso il cimitero di Prima Porta, qualcuno ha lasciato una sciarpa della Roma e a salutare lo storico regista un solitario grido "Arrivederci".