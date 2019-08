Ferragosto al ‘Palo della Morte’, Carlo Verdone ringrazia i fan: "Vi voglio bene"

Carlo Verdone, Ferragosto, Roma: una triade ormai mitica, non solo per chi è nato e vive nella Capitale. Da anni in molti si ritrovano al mitologico “Palo della Morte” il giorno di Ferragosto in via Conti, in una sorta di pellegrinaggio laico e cinematografico nel segno del mitico Enzo, il protagonista del film “Un sacco bello”.

Quest’anno Carlo Verdone ha voluto condividere con i fan un messaggio di ringraziamento per questa nuova ‘tradizione’ romana. “Nel sapere che ancora, anno dopo anno, si svolge, in omaggio al mio primo film ‘Un sacco bello’ il pellegrinaggio al ‘Palo della Morte’ dove il bullo dava appuntamento a Sergio per andare in Polonia, mi riempie di commozione”, ha detto Verone in un video pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook.

“Nonostante sia un avvenimento immaginario, abbraccio con affetto chi andrà lì per ricordare un momento di poesia legato a Roma. Una Roma deserta e suggestiva come fu in quel lontano agosto di tanti anni fa. Vi voglio bene”.

Sono cinque anni ormai che a Roma si organizzano incontri al “Palo della Morte” la mattina di Ferragosto, tra selfie, risate, omaggi e battute ripetute a memoria, il tutto nato con un evento Facebook nel 2015 creato da sei ragazzi per darsi appuntamento via Conti angolo via delle Vigne Nuove.