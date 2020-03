Cecchi Gori lascia l'ospedale, sconterà la pena ai domiciliari

Vittorio Cecchi Gori ha lasciato questa mattina l'ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 27 febbraio - piantonato dalle forze dell'ordine - per un malore accusato dopo la sentenza di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna per bancarotta in relazione al fallimento della Safin.

Un cumulo di pene di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni, che il produttore cinematografico sconterà a casa e non al carcere di Rebibbia, come si era detto inizialmente. Il giudice di sorveglianza, visto lo stato di salute dell'ex patron della Fiorentina, ancora più a rischio per l'emergenza del Coronavirus, ha accolto l'istanza del difensore Massimo Biffa disponendo gli arresti domiciliari.

"Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte", aveva dichiarato giorni fa l'ex moglie Rita Rusic, tornata ad avere ottimi rapporti con Cecchi Gori dopo anni di conflitti e tensioni.