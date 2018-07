Cher e Meryl Streep "al bacio" per la prima di "Mamma Mia"

Fa il giro del web il bacio sulle labbra tra Cher e Meryl Streep alla première londinese di "Mamma Mia! Here We Go Again" fa il giro del web. Le due attrici hanno sfilato sul red carpet per la presentazione del secondo capitolo del film campione di incassi che parla ancora degli amori di Donna Sheridan, ma soprattutto segna il ritorno di Meryl Streep, 69 anni, e il nuovo ingresso di Cher, 72, nei panni di Ruby, mamma sexy della Streep e nonna di Sophie.

Il film è il prequel di quello uscito nel 2008 e narra del passato di Donna (oggi Lily James, nella pellicola precedente Meryl Streep) e la gravidanza di Sophie (Seyfried), tra gli ulivi della splendida isola greca e sotto gli occhi maliziosi di nonna Cher. Il tutto condito dal ritmo irresistibile delle musiche degli Abba.

Sul red carpet anche Amanda Seyfried e Lili James e poi Andy Garcia, ma anche Bjorn Borg e la moglie Patricia Ostfeldt, Tom Hanks e Rita Wilson, Colin Firth e sua moglie Livia Giuggioli, Pierce Brosnan e la consorte Keely Shaye Smith.