Chi è The Rock, l'attore più pagato del mondo: le cifre da capogiro

Come ogni anno, Forbes stila la classifica delle personalità dello spettacolo più famose al mondo. Ad aggiudicarsi il primo posto, stavolta, c'è Dwayne Johnson, noto anche come 'The Rock'. Secondo quanto riporta la rivista statunitense di economia, tra l'1 giugno 2018 e l'1 giugno 2019 l'ex wrestler statunitense di origini canadesi classe 1972 ha guadagnato circa 89,4 milioni di dollari. Attualmente Dwayne Douglas Johnson, questo il suo nome completo, è sugli schermi nel film 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw', con l'attore britannico Jason Statham. 'The Rock' esordì nel cinema girando nel 2000 il film 'Longshot', ha al suo attivo oltre 30 titoli ed è anche produttore.

Chi sono gli attori più pagati del mondo

Al secondo posto nella sua classifica 'Forbes' indica l'attore australiano Chris Hemsworth (classe 1983) che deve la maggior parte dei suoi guadagni nel periodo preso in esame dalla rivista, pari a 76,4 milioni di dollari al blockbuster 'Avengers: Endgame' dove veste panni e martello di Thor. Terzo classificato Robert Downey Jr che ha incassato 66 milioni, ancora grazie ad 'Avengers: Endgame' dove interpreta Tony Stark ovvero Iron Man. Le cifre utilizzate da Forbes per la sua classifica si basano su dati di Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e Imdb