In arrivo un documentario sulla vita di Chiara Ferragni

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non uscirà in esclusiva su nessun giornale, ma tutti i fan potranno vedere cosa succederà sui social, per espresso volere della coppia.

Ci saranno però le telecamere del documentario sul "fenomeno Chiara Ferragni", le cui riprese sono iniziate proprio il 31 agosto, il giorno prima del matrimonio, come ha annuniciato la stessa influencer su Instagram.

Si tratta di un prodotto internazionale con riprese in tutto il mondo tra Parigi, Milano, New York e Cremona, la città dove è nata Chiara Ferragni.

Come anticipato dal settimanale Gioia, il budget per il documentario dovrebbe aggirarsi sui 400mila euro, prodotto "insieme a una serie di investitori internazionali, interessati a terminare il lavoro per poi venderlo al migliore offerente".

Secondo Gioia, l'influencer avrebbe scelto una "regista-ombra", incaricata di portare avanti le riprese del documentario che però alla fine uscirebbe con la firma della stessa Ferragni.