Claudia Gerini sta con Salvini: "Giusto il censimento dei rom, non è razzismo"

Sono un terremoto che spacca a metà l'Italia le dichiarazioni di Matteo Salvini sul problema immigrazione. La scossa più forte, dopo il "no" ad Aquarius, è senza dubbio la questione rom, su cui il Ministro leghista ha promesso il pugno duro.

E' soprattutto l'auspicato censimento a infiammare gli animi, anche se non sono in pochi a schierarsi dalla parte di Salvini. Tra questi Claudia Gerini: "Non mi sembra una mossa razzista ma ottima - ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Radio 1 - Perché mai dobbiamo essere censiti noi e i rom no?".

L'attrice romana appoggia il nuovo governo, sperando nel cambiamento promesso dai suoi leader: "Le ideologie in questo Paese non ci sono più. Bene coloro che fanno qualcosa per gli italiani, qualcosa di giusto, come i provvedimenti per far crescere le aziende o per far si che si possa convivere in una società multiculturale. I primi passi sono stati buoni a mio avviso".

Dalla parte di Salvini e Di Maio, dunque, anche se non li ha votati e qualche sparata le ha fatto storcere il naso: "L'importante è che si facciano dei passi dalla nostra parte, anche se ci sono stati degli sfondoni tipo quelli sulle famiglie Arcobaleno".