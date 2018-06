Claudio Amendola su Salvini: "Non voglio far parte di un Paese che chiude i porti"

Il mondo del cinema e dello spettacolo non resta in silenzio davanti alle politiche sull'immigrazione che sta portando avanti Matteo Salvini. Se da una parte c'è chi si schiera al fianco del Ministro dell'Interno leghista, come Claudia Gerini, dall'altra c'è chi invece è assolutamente contrario.

Dopo il tweet di Fabio Fazio, è Claudio Amendola a tuonare: "Non voglio far parte di un Paese che chiude i porti". L'attore, ospite di una manifestazione presso il Porto Turistico di Roma a Ostia, ha commentato la vicenda senza peli sulla lingua. Il video integrale su RomaToday