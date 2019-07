Giornate Cinema Lucano, Claudio Guerrini: "E' un grande Festival, la gente sta rispondendo molto bene"

La storica voce di Rds al timone dell'undicesima edizione della kermesse insieme a Carolina Rey. Cinque serate dedicate al cinema - e non solo - con un parterre di grandi nomi italiani e internazionali. "E' un Festival che sta crescendo di anno in anno - commenta ai microfoni di Today, media partner dell'evento -. Nato quasi in ambito regionale, poi diventato nazionale e ora internazionale. Ogni anno ci sono ospiti fantastici. Sabato ci sarà Richard Gere, l'anno scorso Sophia Loren, per l'anno prossimo c'è già un nome fortissimo che non posso svelare. E' un grande festival e la gente risponde molto bene".