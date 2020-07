Coronavirus, l'attrice di Aishwarya Rai ricoverata d'urgenza insieme alla figlia di 8 anni

La star di Bollywood ed ex Miss Mondo Aishwarya Rai è stata ricoverata d'urgenza in ospedale insieme alla figlia di otto anni. Una settimana fa aveva dichiarato di essere positiva al coronavirus.

Nello stesso ospedale, il Nanavati Hospital, sono ricoverati anche il marito della donna, l'attore Abhishek Bachchan, e il suocero Amitabh Bachchan, storico attore di Bollywood, 77 anni. Entrambi si trovano attualmente entrambi in isolamento e in terapia intensiva

La notizia è stata data dal quotidiano indiano Times of India. L'attrice, riporta il giornale, è stata ricoverata per "forti difficoltà respiratorie", ma una fonte ospedaliera ha comunicato che mamma e figlia "stanno bene". Madre e figlia erano rimaste finora in isolamento in casa propria, ora la notizia del ricovero.

Aishwarya Rai, il marito e il suocero in ospedale per il coronavirus: la notizia scuote l'India

Aishwarya Rai, il marito e il suocero sono "le personalità di più alto profilo finora contagiate in India", sostiene il Guardian. Aishwarya Rai è stata Miss Mondo nel 1994, diventando poi una delle attrici più famose di Bollywood, spesso protagonista anche al festival di Cannes. Nel 1997 ha spostato Abhishek Bachchan.

Amitabh Bachchan è una vera e propria leggenda a Bollywood, con oltre quarant'anni di carriera alle spalle. Un sondaggio online della Bbc nel 1999 lo ha eletto "attore del millennio" ed è stato il primo attore indiano ad avere una statua al museo delle cere di Madame Tussauds a Londra. Sua moglie, l'attrice Jaya Bachchan, è invece risultata negativa al test.

Le notizie sul contagio della famiglia Bachchan, una sorta di 'famiglia reale' di Bollywood, hanno turbato molto i fan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdì in India sono stati registrati 35mila nuovi casi di coronavirus in 24ore. È il terzo paese al mondo per numero di casi, dopo Stati Uniti e Brasile. In tutto finora sono morte più di 25mila persone.