Coronavirus, rinviata la 65esima edizione dei David di Donatello

Il mondo del cinema si adegua alle necessità dettate dall’emergenza sanitaria e, insieme alla chiusura delle sale e di tutti gli eventi in programma fino al prossimo 3 aprile, rinvia la cerimonia di premiazione dei David di Donatello.

“A seguito delle recenti disposizioni governative, l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello annuncia che sarà sospesa la cerimonia di assegnazione dei premi prevista per il prossimo 3 aprile. In accordo con Rai1, che l’Accademia del Cinema Italiano ringrazia per l’impegno e la disponibilità, è stata presa la decisione di rinviare l’evento al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria”, si legge nella nota dell'Accademia del Cinema Italiano.

David di Donatello 2020, tutte le nomination

Il film in lizza per ricevere nella 65esima edizione i premi più prestigiosi del nostro cinema sono ‘Il traditore' di Marco Bellocchio incetta di candidature con 18 nomination, comprese quelle per miglior film e miglior regia. Seguono 'Il Primo Re' di Matteo Rovere e 'Pinocchio' di Matteo Garrone, entrambi con 15 candidature, poi 'Martin Eden' di Pietro Marcello con 11, '5 è il numero perfetto' di Igort con 9 e 'Suspiria' di Luca Guadagnino con 6.