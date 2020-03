Coronavirus, il Festival di Cannes rinviato a data da destinarsi

E’ ufficiale: il Festival di Cannes 2020 è rimandato a data da destinarsi. Dopo varie voci, in un comunicato sul sito della kermesse è stato annunciato che, a causa della crisi sanitaria internazionale causata dal coronavirus, la kermesse cinematografica non si terrà, come inizialmente previsto, dal 12 al 23 maggio prossimo.

Tra le diverse le ipotesi allo studio per preservare l'edizione 2020, la principale al momento è quella di un posticipo del festival tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Ma una decisione, si spiega sul sito, verrà presa in accordo con il governo francese e tutti gli altri attori coinvolti, solo quando sarà più chiara l'evoluzione dell'attuale crisi sanitaria.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23