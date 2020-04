Coronavirus, Leonardo DiCaprio lancia la raccolta fondi: “Vuoi lavorare con me e Bob De Niro? Ora puoi”

Anche i protagonisti del mondo dello spettacolo si mobilitano in massa per far fronte all’emergenza coronavirus che affligge il mondo intero. Gli ultimi in ordine di tempo sono Leonardo DiCaprio e Robert De Niro che hanno lanciato una campagna di raccolta fondi decisamente originale e molto allettante per i fan dei premi Oscar.

“Ti sei mai chiesto com'è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi”, spiegano i due attori in un video postato sui social che indica come alcuni dei fortunati che parteciperanno all’iniziativa potranno prendere parte alla lavorazione di 'Killers of The Flowers Moon', il seguito di 'The Irishman', in lavorazione prima del lockdown.

"Lo facciamo per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile", ha precisato DiCaprio; "Vogliamo dare supporto, ora più che mai", l’appunto di De Niro che ha sottolineando come, chi dona, avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai tre grandissimi del cinema mondiale e di partecipare alla première del film. I due, inoltre, hanno invitato ad unirsi alla 'sfida' altri tre grandi personaggi del mondo dello spettacolo americano, Matthew McConaughey, Ellen De Generes e Jamie Foxx.

Have you ever wondered what it’s like to work with Martin Scorsese, De Niro & myself? Here’s your chance. Visit https://t.co/E5K5SBHeM4 to take part and donate what you can.

April 15, 2020