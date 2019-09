Cristina Donadio e la sua lotta al cancro: "Ognuno la affronta a modo suo, Nadia Toffa è stata massacrata"

Non si combatte solo per sconfiggere il cancro, ma anche per abbattere ogni tabù che gli ruota ancora intorno. E' quello che sta facendo Cristina Donadio, ospite in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato 'La Scelta', cortometraggio in cui racconta la sua battaglia contro un tumore al seno.

E' una sfida ma anche un atto dovuto, come ha spiegato l'attrice - nota per aver interpretato il ruolo di Scianel nella serie Gomorra - a Io Donna: "Un'attrice ha la responsabilità di raccontare un sentimento che accomuna tutte le donne, riguardo ad una malattia che tendiamo a nascondere per pudore o vergogna".

La scoperta di avere un cancro proprio durante le riprese della fortunata serie tv Sky, ed è stato proprio il suo lavoro a darle tanta forza e voglia di normalità: "Mi sono andata ad operare nei quattro giorni di stop del set per poi tornare subito al lavoro dopo quella piccola convalescenza. Andrebbe detto a chi vive con un malato di non cambiare il suo sguardo, ma purtroppo inconsciamente succede e io non volevo essere trattata in modo diverso". Il suo esempio ricorda quello di Nadia Toffa, che purtroppo ha avuto un altro destino: "E' stata massacrata quando ha definito il cancro un 'dono' - ha detto Donadio -, quando sapeva che non sarebbe guarita perché non poteva vincere il tumore al cervello, ma il pubblico non ne era a conoscenza. Ogni essere umano affronta il dolore a modo suo e in questo tema ci si dovrebbe incamminare in punta di piedi perché c'è sempre qualcuno vicino a te che in quel momento sta vivendo a contatto con la malattia personalmente o conosce qualcuno che ci sta lottando".