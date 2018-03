David di Donatello 2018: diretta, ospiti, premi e tutto quello che c'è da sapere

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema italiano. Carlo Conti è il gran cerimoniere della 62esima edizione dei Premi David di Donatello: una serata di spettacolo, in diretta mercoledì 21 marzo su Rai 1 e Radio2 a partire dalle 21:25, per celebrare e festeggiare il cinema italiano, con le attrici, gli attori, i registi e tutti i professionisti che hanno dato vita con i loro film ad una stagione di emozioni sul grande schermo.

Quest'anno la cerimonia di premiazione è impreziosita dalla presenza di grandi star internazionali. Fra queste, il regista e produttore premio Oscar, Steven Spielberg, che riceverà il David alla Carriera - Life Achievement Award 2018. A consegnarli il riconoscimento l'attrice italiana più celebre all'estero, Monica Bellucci. A Diane Keaton, interprete affascinante e anticonformista, anche lei premio Oscar, un David Speciale. Stesso riconoscimento per Stefania Sandrelli, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale. Già assegnato, nelle scorse settimane, il premio per il Miglior Cortometraggio a "Bismillah" di Alessandro Grande.

Sono ventisette i film di lungometraggio candidati ai Premi David di Donatello 2018. Tra questi, hanno ricevuto il maggior numero di candidature "Ammore e malavita" (15), "Napoli velata" (11), "La tenerezza", "Nico, 1988", e "The Place" (8).

Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo a consegnare i premi: dalla già citata Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle, da Luca Zingaretti a Nino Frassica e Beppe Fiorello. Tre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane, portano sul palco, dal vivo, le canzoni originali di alcuni grandi film del passato, rendendo un loro personale omaggio al cinema italiano. La regia della serata è di Maurizio Pagnussat, la scenografia di Riccardo Bocchini.

I NUMERI DELLA 62esima EDIZIONE

FILM ISCRITTI

129 film italiani di lungometraggio di finzione usciti nel 2017;

121 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2018 di cui 37 opere prime;

11 registe donne per 10 film;

5 registe esordienti donne;

101 documentari;

265 cortometraggi;

FILM DI LUNGOMETRAGGIO NOMINATI IN CINQUINA

27 film italiani in nomination:

15 "Ammore e malavita"

11 "Napoli velata"

8 "La tenerezza"

8 "Nico, 1988"

8 "The Place"

7 "A Ciambra"

7 "Gatta Cenerentola"

6 "Brutti e cattivi"

5 "Riccardo va all'inferno"

4 "Fortunata"

4 "La ragazza nella nebbia"

4 "Sicilian Ghost Story"

3 "Come un gatto in tangenziale"

3 "Tutto quello che vuoi"

2 "Easy – Un viaggio facile facile"

1 "Addio fottuti musi verdi"

1 "Agadah"

1 "Cuori puri"

1 "Gramigna – Volevo una vita normale"

1 "I figli della notte"

1 "Il colore nascosto delle cose"

1 "La guerra dei cafoni"

1 "Malarazza – Una storia di periferia"

1 "Monolith"

1 "Smetto quando voglio saga"

1 "Sole cuore amore"

1 "Una questione privata"