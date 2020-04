David di Donatello 2020, la cerimonia in onda su Rai Uno l’8 maggio

La 65esima edizione dei Premi David di Donatello si farà: dopo lo slittamento annunciato lo scorso 10 marzo per le disposizioni governative dettate dall’emergenza coronavirus, è arrivata la conferma dell’8 maggio come data della messa in onda della cerimonia di premiazione cinematografica. A comunicarlo è Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano -Premi David di Donatello.

L'evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e condotto sempre da Carlo Conti, per la quinta volta al timone dell’evento che si immagina sarà comunque segnato dal rispetto del distanziamento sociale. In merito, al momento, non è stato fornito alcun dettaglio.

David di Donatello 2020, tutte le nomination

Il film in lizza per ricevere nella 65esima edizione i premi più prestigiosi del nostro cinema sono ‘Il traditore' di Marco Bellocchio incetta di candidature con 18 nomination, comprese quelle per miglior film e miglior regia. Seguono 'Il Primo Re' di Matteo Rovere e 'Pinocchio' di Matteo Garrone, entrambi con 15 candidature, poi 'Martin Eden' di Pietro Marcello con 11, '5 è il numero perfetto' di Igort con 9 e 'Suspiria' di Luca Guadagnino con 6.