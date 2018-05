Marcello Fonte, il protagonista di Dogman che ha vinto la palma d'oro come migliore attore

Chi è Marcello Fonte, il protagonista del film di Matteo Garrone "Dogman" che ha vinto la palma d'oro a Cannes come migliore attore? "Da piccolo, quando ero a casa mia, pioveva sopra le lamiere. Chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi. Invece adesso li apro, e quegli applausi siete voi e c'è un calore che è come una famiglia" commenta emozionatissimo sul palco di Cannes accanto alla giurata Khadjia Nin e a Roberto Benigni che gli hanno consegnato il premio come miglior attore. Rivolto alla platea, quasi incredulo, il protagonista di 'Dogman' di Garrone sorride a tutti, scandisce le parole, sospira e ringrazia il regista "che ha avuto il coraggio di scegliermi".

Biografia di Marcello Fonte

Classe '79, 39 anni, Marcello Fonte ha alle spalle una discreta gavetta fatta di piccole parti al cinema e in tv. Nato ad Archi, vicino Reggio Calabria, si è trasferito a Roma spinto dal fratello scenografo. Appassionato di recitazione, debutta a teatro negli spettacoli della compagnia Arconte in Calabria nel 1997, e diventa attore quasi per caso a Roma con una sostituzione all'ultimo minuto al teatro Forte Apache, dove lavorava come custode. Il debutto al cinema risale al 2000, con 'Apri gli occhi e... sogna' di Rosario Errico. Seguono collaborazioni in ruoli marginali con grandi registi: Scola, Soavi, ma anche Scorsese e Alice Rohrwacher, premiata anche lei ieri sera per la miglior sceneggiatura e che nel 2011 lo dirige in 'Corpo Celeste'.

Per il grande schermo ha recitato in "Io sono tempesta" e "Dogman"

Nel 2015 scrive, dirige a quattro mani con Paolo Tripodi e interpreta 'Asino vola', film presentato al Locarno Festival all'interno della sezione Piazza Grande, mentre in tv recita in 'Don Matteo' e nella serie 'La mafia uccide solo d'estate'. Due i film che lo vedono sul grande schermo nel 2018: 'Io sono Tempesta' di Daniele Luchetti e 'Dogman', pellicola di Matteo Garrone che gli affida il ruolo del fragile protagonista per il film ispirato alla vicenda del 'canaro della Magliana'. E che ieri sera gli è valso il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes.