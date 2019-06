Emma in versione mora e col pancione sul set del film di Muccino: le foto

Qualche giorno fa i fan di Emma Marrone sono stati spiazzati dal cambio del suo look: abbandonata la chioma biondissima di sempre, la cantante aveva mostrato i suoi capelli scuri senza però motivare la decisione che solo adesso trova la sua giustificazione nell’esigenza di finzione scenica per il film di Gabriele Muccino .

Com’è noto, in questi giorni Emma è alle prese con le prime scene della pellicola ‘I migliori anni’, “un grande affresco che parte dagli Anni 80 fino a oggi e racconterà l’evoluzione dei nostri figli dall’adolescenza all’età adulta”, ha spiegato il regista al settimanale Chi. Ed è proprio sulla rivista diretta da Alfonso Signorini che sono state pubblicate le prime immagini (dopo quelle postate sui social dallo stesso Muccino) che mostrano una irriconoscibile Emma Marrone nei panni di una futura mamma, con tanto di pancione e con i capelli scuri.

(Sotto, Emma Marrone sul set del film di Muccino 'Mi migliori anni' nelle foto di Chi)

Emma Marrone in versione futura mamma sul set del film di Muccino

Ed eccola Emma Marrone attrice sul set del film che per la prima volta la vede cimentarsi come attrice: lunghi capelli scuri, un ampio abito premaman e un pancione che evidenzia la dolce attesa evidentemente dettata da esigenze di copione, la cantante prestata al cinema è irriconoscibile, totalmente immersa com’è nei panni di futura mamma.

“Mora non sono malaccio”, ha commentato lei, entusiasta di questa esperienza tanto straordinaria per la sua carriera, sempre incentrata sulla musica e ora solo momentaneamente ‘deviata’ verso il cinema. E proprio a proposito: “Scusate se sarò assente ‘musicalmente’ in questo periodo”, ha dichiarato l’artista salentina al settimanale Chi, “ma siate felici e incrociate le dita per me!”. E di certo i suoi fan lo faranno, eccome.

(Sotto, Emma Marrone sul set del film 'Mi migliori anni' con Gabriele Muccino e Claudio Santamaria nelle foto di Chi)