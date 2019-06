Emma Marrone debutta come attrice nel film di Muccino: "Emozione a mille, piango da sola"

Quel viso lì non poteva certo passare inosservato al cinema. E così Emma Marrone, 35 anni, debutta come attrice nel film 'I migliori anni' di Gabriele Muccino, oggi al primo giorno di lavorazione e in uscita nel febbraio del 2020. "Ma non c'è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto", precisa su Instagram la cantante, che sul set sarà affiancata da attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart.

"Fuori di testa per la paura, piango da sola"

L'artista pugliese dà annuncio della nuova avventura professionale attraverso i profili social. Con palpabile emozione. "Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata - confida commossa - Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è! Ma ci voglio provare. Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita". Poi, in un video condiviso tra le Instagram Stories, ammette tutta la sua ansia da prestazione: "Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L'affetto non è mai scontato".

A stretto giro arriva la "replica" del regista, che racconta come è avvenuta l'inclusione della cantante nel cast: "L'ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragiona a volerla così fortemente come attrice. E sono felice di averla con me in questo viaggio!"

Trama 'I migliori anni' di Gabriele Muccino

E' mistero, per ora, sul ruolo che l'ex volto di 'Amici di Maria De Filippi' vestirà nel film. Che sia dovuto ad esigenze di scena anche il repentino cambio di look avvenuto negli ultimi giorni? Chissà. Proprio la scorsa settimana, la bella Emma ha stupito i fan con un'inedita trasformazione: dopo anni di hairstyle biondo platino, ha sfoggiato un'inedita acconciatura castana.

Ciò che sappiamo è che “I Migliori Anni” racconta la storia di quattro amici - Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria) - immortalata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. Le riprese del film si svolgeranno a Roma per nove settimane. L'uscita del film, che sarà distribuito da 01, è prevista per il 13 febbraio del 2020.