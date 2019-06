Muccino pubblica le foto di Emma sul set del suo film: “Vi lascerà a bocca aperta"

C’è grande attesa per il nuovo film di Gabriele Muccino, che uscirà il 13 febbraio 2020. Tra i motivi di questa attesa c’è anche il debutto cinematografico di Emma Marrone.

La cantante salentina infatti è nel cast all stars dell’ultima fatica del regista romano - il titolo è "I migliori anni" - che ha condiviso su Instagram alcuni scatti dal set (che hanno incuriosito i fan) e ha lodato la prova attoriale di Emma.

“Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento”

Emma ha commentato sotto il post “Grazie a te Gabriele! Per sempre” e lo ha ricondiviso sul profilo Instagram. Sotto entrambi i post ci sono decine di commenti di incoraggiamento da parte dei fan come anche di amici e colleghi, da Alessandra Amoroso a Nicoletta Romanoff, da Anna Ferzetti a Elena Santarelli a Nino D’Angelo.

Emma Marrone attrice per Muccino ne "I migliori anni"

“L'ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragiona a volerla così fortemente come attrice. E sono felice di averla con me in questo viaggio”, aveva spiegato il regista. Nel cast, oltre ad Emma, ci sono anche Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart.

Il film racconta la storia di quattro amici nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, tra speranze, delusioni, amori, nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta.