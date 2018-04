Fausto Brizzi assunto da Barbareschi dopo le accuse di molestie: "#MeToo mentecatti"

Sono passati quasi cinque mesi dall'inchiesta de "Le Iene" che ha travolto Fausto Brizzi, accusato di molestie sessuali da alcune attrici. Il regista, che ha sempre respinto le infamanti accuse, si è trincerato dietro al silenzio ma ha ricominciato a lavorare.

Brizzi sta collaborando con Luca Barbareschi, che in occasione degli Screenings Rai a Matera, dove "La strada di casa", fiction da lui prodotta, è stata scelta per una remake negli Stati Uniti, lo ha difeso a spada tratta: "Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni - ha detto all'Ansa il produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma - E' a capo della sezione Eliseo Cinema, showrun di molte cose e a luglio iniziamo il suo nuovo film. Brizzi è un genio. Ha una testa meravigliosa. Questo branco del #MeToo sono dei mentecatti".

"E' una roba comica - ha proseguito Barbareschi - Quando leggevo le notizie delle presunte molestie sessuali che lo hanno travolto e lo hanno portato alla rottura con Warner ridevo. E' da matti rinunciare a Brizzi. Da quando lo abbiamo sotto contratto abbiamo triplicato il fatturato del cinema. Lavoriamo con Medusa, Rai Cinema, Sky. L'ho messo sotto contratto appena ho saputo che era libero. E' pazzesco quello che è accaduto, non ha fatto niente. Quando ho letto che volevano togliere il suo nome dal suo film è stata la dimostrazione della insipienza della capacità manageriale di alcuni".