Festa del Cinema di Roma, 10 giorni di film e grandi nomi

Al via, giovedì 18 ottobre, la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma, con la direzione artistica di Antonio Monda. Dieci giorni, fino al 28 ottobre, all'Auditorium Parco della Musica e non solo, tra film, red carpet, incontri e workshop. "Sono particolarmente entusiasta di annunciare l'ottimo andamento delle prevendite - ha commentato Monda alla vigilia della kermesse - che hanno fatto registrare un incremento di biglietti acquistati dell'otto per cento che già premia l'alta qualità dei film e la scelta di grandi personalità del cinema di partecipare alla Festa di Roma a prescindere dall'aspetto promozionale".

Tante le donne protagoniste quest'anno, da Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il premio alla carriera, a star come Cate Blanchett e Sigourney Weaver, che faranno incontri ravvicinati con il pubblico. Il premio alla carriera, quest'anno, verrà consegnato anche ad uno dei più importanti maestri del cinema, Martin Scorsese, che a Roma parlerà anche dei suoi film italiani preferiti.

Il film d'apertura è "Bad times at the El Royale" di Drew Goddard, tre i film italiani della Selezione Ufficiale, e due sono documentari: "Corleone - Il potere e il sangue", di Mosco Levi Boucault e "Diario di tonnara" di Giovanni Zoppeddu. Edoardo De Angelis, il regista di "Indivisibili", presenterà il suo nuovo film, "Il vizio della speranza". Il film di chiusura è invece "Notti magiche" di Paolo Virzì.

Uno degli ospiti più attesi alla Festa è Michael Moore, che presenterà il documentario su Trump "Fahrenheit 11/9". Due i film in prima mondiale: "Millenium: Quello che non uccide", nuovo episodio della saga, presentato a Roma dall'interprete di Lisbeth Salander Claire Foy, e "Mia et le lion blanc" di Gilles de Maistre. Fra i 39 film della Selezione ufficiale spiccano "If Beale street could talk", che segna il ritorno alla Festa di Barry Jenkins, il regista che presentò proprio a Roma in anteprima il trionfatore degli Oscar "Moonlight"; l'ultimo film interpretato da Robert Redford, "The old man and the gun"; "They shall not grow old" di Peter Jackson; "Stan & Ollie", che verrà presentato alla Festa dai due protagonisti, Steve Coogan e John C. Reilly; "Green book" di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, la serie tv "Watergate", e "Three identical strangers" di Tim Wardle.

Tra gli ospiti più attesi, Jonathan Safran Foer e Shirin Neshat, protagonisti di incontri con il pubblico. Così come tanti divi italiani, come Alba e Alice Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Mario Martone. Tra gli omaggi previsti quelli a Cinecittà, a Carlo Vanzina, a Vittorio Gassman, mentre tra i film restaurati c'è "San Michele aveva un gallo" dei fratelli Taviani, che verrà presentato da Martin Scorsese.