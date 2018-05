Festival di Cannes: vince l'Italia

L’Italia trionfa a Cannes. Marcello Fonte, protagonista di 'Dogman' del regista di Matteo Garrone, vince la palma d'oro del 71esimo Festival di Cannes come migliore attore. A stabilirlo è stata la giuria del premio presieduta da Cate Blanchett. Inoltre, il premio per la migliore sceneggiatura viene conferito all'italiana Alice Rohrwacher per 'Lazzaro felice'. Non è mancato il commento del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che a margine dell'evento ha dichiarato: ''Grande successo per il cinema italiano che con i premi a Cannes dimostra, ancora una volta, di essere vivo e apprezzato in tutto il mondo''. Premio migliore sceneggiatura assegnato ex-aequo anche a Naedar Saeivar e Jafar Panahi per Three Faces.

La palma d'Oro a "Shoplifters"

La Palma d'Oro è andata a 'Shoplifters' di Hirokazu Kore-eda. La giuria, presieduta da Cate Blanchett e composta da Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Khadjia Nin, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve e Andrei Zvyagintsev, ha assegnato anche i seguenti premi: Grand Prix a 'BlacKkKlansman' di Spike Lee; premio della Giuria a 'Capharnaüm' di Nadine Labaki; per la migliore regia a Pawel Pawlikowski per 'Cold War'; per la migliore attrice a Samal Yeslyamova per 'Ayka' di Samal Yeslyamova; palma d'Oro Speciale a Jean-Luc Godard per 'Le livre d'image'.

La Camera d'Or

La Camera d'Or per la migliore opera prima va a Lukas Dhont per 'Girl'. La Palma d'Oro per il miglior cortometraggio va a 'All these Creatures' di Charles Williams, menzione speciale per 'On The Border' di Yan Bian Shao Nia.