Barbie arriva al cinema! Ad interpretarla Margot Robbie

Dopo aver sfiorato l'Oscar con 'Tonya' lo scorso anno e in attesa di vederla nei panni di Sharon Tate nel nuovo, atteso film di Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', Margot Robbie - che dal 17 gennaio sarà nelle nostre sale con 'Maria Regina di Scozia' (nei panni di Elisabetta I) - si appresta ad interpretare la più iconica delle bambole, 'Barbie', nel progetto live action della Mattel Films e Warner Bros.

L'attrice sarà anche produttrice del film, con LuckyChap Entertainment, in collaborazione con Tom Ackerley e Josey McNamara. ''Da quasi 60 anni le Barbie hanno dato la possibilità alle ragazzine di tutto il mondo di immaginare loro stesse in ruoli di grandi ispirazione, dalle principesse ai presidenti - ha detto Margot Robbie - onorata nell'accettare questo ruolo e nel produrre un film che credo avrà un impatto positivo sui bambini e sul pubblico in generale''.

Chi è Margot Robbie, l'attrice di Barbie

Classe 1990, nata a Dalby, in Australia, Margot Robbie è una attrice divenuta famosa nel mondo dopo l'interpretazione di Naomi Lapaglia, compagna di Leonardo di Caprio, nel film biografico 'The Wolf of Wall Street' di Martin Scorsese.

Ha iniziato la sua carriera apparendo in film indipendenti australiani, venendo in seguito lanciata nella soap opera Neighbours (2008-2011). Dopo il film 'The Wolf of Wall Street', la Robbie è in seguito apparsa nei film Suite francese (2014), Focus - Niente è come sembra (2015), Z for Zachariah (2015), La grande scommessa (2015), The Legend of Tarzan (2016), con il ruolo di Harley Quinn nel film DC Comics Suicide Squad (2016) e di Daphne de Sélincourt in Vi presento Christopher Robin (2017).