Venezia76, arriva 'Mark Caltagirone': Gianni Ippoliti sfila con la sua Pamela Prati

Il 'caso Mark Caltagirone' contagia anche il Festival di Venezia. Al lido è arrivata infatti Fabiana Latini, l'attrice che interpreta Pamela Prati nel film 'Mark Caltagirone - Una storia italiana', diretto da Gianni Ippoliti ed incentrato sul finto matrimonio della showgirl sarda.

La ragazza ha percorso insieme al regista il red carpet del Lido sotto i flash dei fotografi, che ne richiamavano l'attenzione al grido "Pamela! Pamela!". Ippoliti sta girando il suo fanta -trhiller da inizio estate. Nel film, che il regista dice sarà ispirato al teatro dell'assurdo, il misterioso Mark Caltagirone è interpretato da Massimo Di Carlo.

Chi cos'è il 'caso Mark Caltagirone'

Per chi non avesse seguito la vicenda, ecco un breve riassunto della vicenda Prati. A gennaio Pamela annuncia le nozze con un misteriorso Mark Caltagirone, fantomatico imprenditore nel settore edile, insieme al quale dice anche di aver preso in affido due bambini: Sebastian e Rebecca. Qualche mese dopo si diffondono voci che mettono in dubbio l'esistenza dell'uomo e dei bambini. La indagini partono da Dagospia, che definisce la vicenda "la grande truffa del gossip". Così, dopo una strenua resistenza, i rumors vengono confermati dalla stessa Prati e dalle sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: tutte e tre ammettono che Mark è un personaggio totalmente inventato. Pamela si giustifica dicendo di aver sentito l'uomo solo via telefono e di essersene innamorata così. Ma la storia non finisce qui. Perché la stessa Eliana si dice ingannata, spiegando di essere fidanzata da dieci anni con un uomo che non ha mai visto (e che ha sempre sentito telefonicamente) ed accusando l'ex collega Perricciolo di averla presa in giro.