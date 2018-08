Primo ciak a Firenze per il docufilm di Matteo Renzi

Abito scuro, camicia bianca, in posa davanti alle telecamere. Viene immortalato così l'ex premier Matteo Renzi in un post di Lucio Presta, che ieri mattina ha pubblicato su Instagram uno scatto del primo ciak a Firenze per il docufilm dedicato alle città.

"Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak" scrive il produttore televisivo, firma del nuovo format incentrato su una delle città più belle d'Italia. Il docufilm a puntate sarà condotto da Renzi. "Matteo è nato a Firenze, ci ha vissuto, la conosce a fondo - ha raccontato qualche mese fa Presta all'Adnkronos, spiegando perché la scelta fosse ricaduta sull'ex premier - ne è stato sindaco, ci ha portato i potenti del mondo".

Un programma tv su Firenze, Renzi Cicerone: anticipazioni

Come riporta FirenzeToday.it, l'ex sindaco di Firenze avrà il ruolo di conduttore, una specie di cicerone per illustrare le bellezze artistiche e culturali della città.

“Ho deciso di realizzare uno speciale televisivo sulla mia città, Firenze, perché credo che più il dibattito politico diventa barbaro, più c'è bisogno di valori, di bellezza, di cultura. Questo progetto ha l'ambizione di parlare ai cuori delle persone, cercando di raggiungerle anche oltre i confini nazionali. Sono emozionato al pensiero di lavorare su una sfida così affascinante ma è tutta un'altra cosa rispetto alle Fake-News sul trasformarmi in uno showman di provincia. Chi vedrà quelle immagini si renderà conto del tentativo di offrire, soprattutto alle nuove generazioni, uno sguardo sul presente, non solo uno sguardo sul passato”, scriveva l'ex premier a inizio luglio nella sua newsletter. Renzi ha già 'prenotato' piazza Duomo e piazza San Giovanni. Il Comune ha concesso l'area, che sarà transennata. Nell'orario suddetto, per consentire le riprese, nessuno potrà attraversarla. Secondo indiscrezioni potrebbe essere utilizzato anche un drone.