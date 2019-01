Al cinema “Io sono Mia”, così il mondo dello spettacolo chiede scusa a Mia Martini

Un'intervista. E' questo l'espediente narrativo scelto per raccontare Mia Martini nel film 'Io sono Mia'. Un'intervista che si immagina avvenga nel 1989, anno in cui la cantante torna a calcare il palco del Festival di Sanremo con 'Almeno tu nell'universo' dopo sei anni di ritiro dalle scene, anni in cui aveva "smesso di lottare" contro i pregiudizi. Un modo - se vogliamo simbolico - per ridonare all'artista tragicamente scomparsa nel 1995, a 46 anni, quella voce che per tanto, troppo tempo le è stata negata a causa della calunnia. "Molti registi - racconta la sorella Loredana Berté - non volevano Mia. Addirittura c'era un fonico che faceva scongiuri e sperava che non cascasse il teatro. L'avevano ridotta così, immaginate come poteva sentirsi". La pellicola arriva come una tardiva lettera di scuse a Mia Martini, in una ammissione di colpe che non assolve nessuno: né i colleghi, né la stampa dell'epoca, tanto meno il pubblico spicciolo. E che, oltre a ritrattare una delle pagine più brutte del mondo dello spettacolo nostrano, insegna definitivamente agli spettatori la dicotomia tra "arte" e "spettacolo", tra "talento" e costruzione ad hoc di un "personaggio".

Mia, interpretata da Serena Rossi, è una donna indipendente, ostinata e fragile, un'artista che ha pagato lo scotto dei suoi "no". Alla giornalista Sandra - cui dà il volto Lucia Mascino - restituisce le risposte alle tante domande che il pubblico si pone da sempre sui suoi tormenti. Più che Mia Martini, dunque, qui si racconta Mimì Bertè, con i suoi sentimenti, la sua rabbia e la sua forza. La vediamo bambina mentre canta in cameretta, alle prese con un padre violento ma profetico: "La libertà è una cosa difficile da manovrare - le dice - E tu hai le spalle troppo piccole per la libertà". E complice con la sorella Loredana. C'è il successo descritto in tutte le sue parabole, dagli inizi bohémienne nei locali, alla consacrazione in Europa degli anni Settanta, alle sagre di paese. E soprattuto quella lecita battaglia tra il talento indiscutibile e le esigenze delle feroci strategie mediatiche. Tra l'autenticità, la dignità e l'imposizione - rigettata - di reinventarsi regina delle canzonette per ridisegnarsi l'immagine nel momento peggiore. C'è il "Se non canto, non vivo" e di contro quel "questa ha un caratteraccio" che da sempre è nomea tipica affibiata ai veri artisti dagli impresari. E poi c'è la crisi, quel periodo in cui l'esile Mia affonda in completi larghi e dalle spalline grandi, dove sembra rifugiarsi con tutte le sue fragilità. Quei momenti in cui, al suo arrivo in un ristorante, la sala si svuota dalle persone complici delle maldicenze.

La minuta Serena Rossi mette tutta se stessa in un'interpretazione che convince, al netto delle inevitabili dissomiglianze fisiche e di una voce incomparabile come quella di una delle icone della canzone italiana. "Serena ha studiato molto - dichiara Berté in conferenza stampa - ha preso delle cose esclusive di Mimì: come si muoveva, i suoi scatti, la malinconia, il dolore che provava dentro ma che non mostrava spesso. In certe scene mi è sembrata lei, mi è arrivata dritta al cuore". Mancano due personaggi cardine della vita di Mia, l'amico Renzato Zero ed il grande amore Ivano Fossati, che "non hanno voluto essere nominati".

Il film - prodotto da Eliseo Fiction (Luca Barbareschi) in collaborazione con Rai Fiction e diretto da Riccardo Donna, con la consulenza di Loredana ed Olivia Berté, al cinema dal 14 al 16 gennaio e poi in tv a febbraio - è un omaggio popolare più che illustre, quello che di certo spettava alla cantautrice da anni, quello che rende il prodotto perfetto per il pubblico di Rai 1. "Abbiamo deciso di fare un passo indietro e giocare più sulle emozioni che su una fedele ricostruzione della sua vita - spiega Donna - A me interessava soprattutto l’anima di Mimì, quella cercavo". Questo è il dato di partenza, il nocciolo reale, vero, dal quale si dipana e si allarga tutto il racconto che mescola i fatti realmente accaduti alla finzione di chi decide di raccontarli. E così non si conoscerà a fondo chi è quel Tino Notte che, per primo, mise in giro le voci calunniose sul conto della Martini, ma si capirà di che portata sa essere la furia pregiudizio che, allora come oggi, lusinga le menti più svogliate. "Mimì - conclude Loredana - sarebbe molto fiera di questo film, ne sono convinta". E poi c'è la potenza dell'arte di una leggenda indimenticata, e quella parla da sé.

Trailer 'Io sono Mia'

QUI l'elenco della sale cinematografiche in cui sarà proiettato 'Io sono Mia'