Le prime foto di Emma Marrone attrice sul set de 'I migliori anni' di Muccino

Non è ancora dato sapere quale ruolo ricoprirà Emma Marrone nel suo primo film da attrice, 'I migliori anni' di Gabriele Muccino, in uscita al cinema a febbraio 2020. Dal set allesisto in questi giorni a Roma arrivano però le prime foto, che ritraggono la cantante abbigliata come una donna dell'antica Roma. A condividerle è proprio il regista romano, orgoglioso di aver scelto la 35enne salentina nel suo cast.

Lunghi capelli mori, una tunica e in mano una pergamena: così Emma viene immortalata da Muccino in alcuni scatti condivisi su Instagram. Accanto a lei c'è anche Claudio Santamaria, nel cast della pellicola insieme a Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti Kim Rossi Stuart. L'ex allieva di 'Amici' sorride entusiasta. "L'ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragiona a volerla così fortemente come attrice. E sono felice di averla con me in questo viaggio!", ha spiegato il regista. Che, stavolta, è alle prese con la storia di una amicizia raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta.